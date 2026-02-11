3.72 BYN
Прэзідэнт Беларусі прыняў кадравыя рашэнні ў судзейскім корпусе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Адпаведны ўказ кіраўнік дзяржавы падпісаў 12 лютага, інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
Прэзідэнтам Беларусі прыняты шэраг кадравых рашэнняў у судзейскім корпусе. Так, першым намеснікам старшыні Магілёўскага абласнога суда прызначаны Дзяніс Кічыгін, намеснікам старшыні Мінскага гарадскога суда - Арцём Русак, намеснікам старшыні эканамічнага суда Віцебскай вобласці - Анатоль Гурэеў.
Указам таксама прызначаны суддзі і кіраўнікі судоў раённага ўзроўню.