Прэзідэнт Беларусі прыняў рашэнне аб аказанні гуманітарнай дапамогі В'етнаму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб аказанні гуманітарнай дапамогі Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
Гэта рашэнне з'яўляецца адказам на просьбу, якая паступіла ад афіцыйнага Ханоя, аб садзейнічанні ў ліквідацыі наступстваў серыі маштабных стыхійных бедстваў, якія ў 2025 годзе абрушыліся на В'етнам і прывялі да шматлікіх ахвяр і разбурэнняў.
Рэспубліка Беларусь накіруе дапамогу братэрскаму в'етнамскаму народу, кіруючыся прынцыпам гуманізму і ўстаноўленымі паміж дзвюма краінамі адносінамі стратэгічнага партнёрства.
Кіраўніком дзяржавы дадзена адпаведнае даручэнне Міністэрству па надзвычайных сітуацыях.