3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад Кухарава аб сітуацыі ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Якая сітуацыя ў сталіцы на фоне складаных умоў надвор'я і не толькі. І як маразы адчулі ў сельскай гаспадарцы? 29 студзеня ў Палацы Незалежнасці Прэзідэнт заслухаў шэраг дакладаў. Першым пра сітуацыю ў Мінску далажыў мэр Уладзімір Кухараў. Адразу некалькі цыклонаў, якія абрынуліся на нашу краіну, сталі выпрабаваннем на трываласць для многіх гарадскіх службаў. Сітуацыя пад кантролем. Але Прэзідэнт папросіць сканцэнтравацца на крызісных тэмах (падрабязнасці ў відэа).