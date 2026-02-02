3.74 BYN
Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад міністра па надзвычайных сітуацыях
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага аб сітуацыі ў краіне на фоне ўзмацнення маразоў і аб рэагаванні на НЗ у сувязі з умовамі надвор'я.
Кіраўніка дзяржавы ў першую чаргу цікавіла праца сістэм цепла- і водазабеспячэння, першым чынам жылля, аб'ектаў эканомікі і сельскай гаспадаркі. Адна з галоўных задач - забеспячэнне аператыўнай ліквідацыі наступстваў у выпадку надзвычайных сітуацый. Прэзідэнт звярнуў увагу на ролю МНС сярод дзяржорганаў у гэтым працэсе. Як далажыў міністр па надзвычайных сітуацыях, усе пытанні, звязаныя з ліквідацыяй наступстваў аварый на аб'ектах цеплазабеспячэння па краіне, вырашаны.
На ліквідацыю аварый сыходзіла, як правіла, не больш за суткі (за выключэннем пашкоджання цеплатрасы ў Мінску). Акрамя таго, была аператыўна адноўлена падача электрычнасці на ўсіх аб'ектах у населеных пунктах, дзе фіксаваліся аварыйныя адключэнні - больш як 900 выпадкаў (глядзіце відэа).