Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца ў Амане з рабочым візітам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Працягваецца рабочы візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аман. Запланаваны перамовы Аляксандра Лукашэнкі з Султанам Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам. Узаемадзеянне дзвюх краін у апошні час значна актывізавалася. У тым ліку дзякуючы абмену візітамі на вышэйшым узроўні.
Перспектыўныя кірункі супрацоўніцтва былі вызначаны падчас візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскат у 2024 годзе, а пасля атрымалі развіццё і ляглі ў аснову паўнацэннай дарожнай карты. Яе падпісалі ў Мінску падчас візіту Султана Амана ў кастрычніку 2025 года.
Цяперашні візіт Прэзідэнта Беларусі ў Аман дасць магчымасць прадметна абмеркаваць практычныя крокі развіцця раней дасягнутых дамоўленасцяў і рэалізацыі сумесных праектаў у розных сферах.