Прэзідэнт даў інтэрв'ю амерыканскай журналістцы Newsmax TV
Прэзідэнт даў інтэрв'ю амерыканскай журналістцы Грэце Ван Састэрэн (амерыканскі глядач ведае яе па працы на каналах Fox News і MSNBC. Грэта Ван Састэрэн уваходзіла ў склад Прэзідэнцкага пула Белага дома, зараз вядзе аўтарскую праграму на канале Newsmax TV, дзе і выйдзе інтэрв'ю з беларускім лідарам
Newsmax TV - адно з самых хуткарослых медыя ў Амерыцы
Інтэрв'ю прайшло ў агульнай атмасферы пазітыўнага дыялогу з амерыканскім бокам. Прэзідэнт адказаў і на палітычныя пытанні, уключаючы "мір ва Украіне", адносіны афіцыйнага Мінска з Вашынгтонам, дружбу з Расіяй і Кітаем, прагнозы адносна Венесуэлы, і на асабістыя: спорт, музыка, сям'я. Newsmax TV - адно з самых хуткарослых медыя ў Амерыцы, спецыялізуецца на выпуску рэйтынгавых палітычных ток-шоу і дакументальных фільмах. 70 млн чалавек - толькі тэлевізійная аўдыторыя Newsmax.