Прэзідэнту Беларусі прапанавалі пашырыць вытворчасць каштоўных парод рыб
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку падчас наведвання рыбгаса "Палуж" у Краснапольскім раёне Магілёўскай вобласці прапанавалі пашырыць вытворчасць каштоўных парод рыб, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўніку дзяржавы было даложана аб выніках работы рыбаводчай галіны за 2025 год і перспектывах яе развіцця ў бягучай пяцігодцы, уключаючы меры па нарошчванні вытворчасці рыб каштоўных парод.
Вытворчасць рыбных рэсурсаў за 2025 год склала 14,4 тыс. т, у тым ліку сажалкавай рыбы - 12,9 т, каштоўных відаў рыб - 0,6 т, азёрна-рачной рыбы - 0,9 тыс. т. Як адзначыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў, з улікам будаўніцтва комплексаў, аналагічных рыбгасу "Палуж", да 2030 года вытворчасць каштоўных парод рыб разлічваюць нарасціць да 3 тыс. т.