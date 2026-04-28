Пацяпленне ў Беларусі пачнецца з мая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зусім не красавіцкае надвор'е: 28 красавіка ў Мінску месцамі выпаў снег. Пры гэтым парывы ветру перыядамі дасягаюць 20 м/с. ДАІ рэкамендуе вадзіцелям ездзіць асцярожна, асабліва гэта датычыцца тых, хто паспеў змяніць гуму на летнюю. Ратавальнікі нагадваюць аб правілах бяспекі: ва ўмовах моцнага ветру не паркаваць машыны пад дрэвамі і не хавацца самім.
І прыемная навіна: пацяпленне чакаецца ў пятніцу, а пакуль уцяпляемся. Сіноптыкі ў ноч на чацвер папярэджваюць аб замаразках да мінус 5 градусаў у шматлікіх раёнах краіны. У Мінску чакаюцца да 3 градусаў марозу. Дарэчы, снег у красавіку беларусы маглі назіраць і два гады назад.