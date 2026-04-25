3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Польшча пры ўдзеле Украіны створыць "армаду дронаў" ля меж Беларусі і Расіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава будзе ўзбройваць свае межы з Беларуссю і Расіяй пры прамым удзеле Кіева. Прэм'ер польскага рэжыму Туск аб'явіў пра стварэнне так званай армады дронаў - маштабнага парку беспілотнікаў ля беларускіх меж.
Тэхналагічную базу праекту забяспечаць украінскія спецыялісты, а фінансавую - фонды Еўрасаюза. Гэта ініцыятыва стане часткай праграмы SAN. Яе агульны кошт перавышае 4 млрд долараў. Польская "сцяна дронаў" павінна быць дабудавана да канца 2027 года.