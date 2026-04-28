У ЗША сустрэлі Карла III з жонкай
Гістарычны візіт - кароль Вялікабрытаніі Карл III і каралева Каміла прыбылі ў ЗША. У Белым доме пару прынялі Трамп з жонкай Меланняй.
Пасля прывітання настаў час фатаграфавацца, пры гэтым амерыканскі лідар дазволіў сабе ўказаць брытанскаму каралю на яго месца ў літаральным сэнсе: той не адразу зразумеў, куды станавіцца. А праводзячы гасцей унутр Белага дома, насуперак пратаколу дакрануўся да манаршага пляча.
Пасля гасцей праводзілі ў Белы дом на чаяванне і экскурсію па садах і пчальніку, а таксама запрасілі на прыём у садзе брытанскага пасольства.
Далей у праграме выступленне Карла III на сумесным пасяджэнні амерыканскага Кангрэса і ўрачыстая вячэра ў Белым доме. Брытанскі манарх таксама зробіць паездку ў Нью-Ёрк.
Візіт праходзіць праз 250 гадоў пасля абвяшчэння незалежнасці амерыканскіх калоній ад Вялікабрытаніі. Як нагадвае The Independent, гэта першы візіт брытанскага манарха ў ЗША за два дзесяцігоддзі.