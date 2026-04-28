3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
28 красавіка адзначаецца Сусветны дзень аховы працы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стрэс на працы - гэта не проста дрэнны настрой, а прамая пагроза сэрцу, сасудам і нават жыццю.
28 красавіка адзначаецца Сусветны дзень аховы працы, і ў 2026 годзе яго галоўная тэма - псіхасацыяальнае асяроддзе на працы. Размова будзе ісці пра тое, як стрэс, перагрузкі і страх памылкі ўплываюць на здароўе супрацоўнікаў, а праз іх - на поспех усёй кампаніі.
Даследаванні пацвярджаюць: таксічны клімат вядзе да прагулаў, траўм і эканамічных страт. А вось спрыяльная атмасфера, наадварот, павышае прадукцыйнасць.
28 красавіка па ўсім свеце праходзяць лекцыі, акцыі і сходы. Галоўны тэзіс застаецца нязменным: годная праца павінна быць бяспечнай.