У Нью-Ёрку ўшаноўвалі ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны

Памяць пра подзвіг савецкага народа не мае меж. Напярэдадні Дня Вялікай Перамогі беларуская дыяспара ў Нью-Ёрку арганізавала кранальную акцыю для ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай. Кіраўнік патрыятычнай ячэйкі і яго каманда павіншавалі 10 ветэранаў, чый лёс непарыўна звязаны з Беларуссю.



Сярод іх партызан Савелій Каплінскі, які выжыў у Мінскім гета. Ён узначальвае беларускае зямляцтва Нью-Ёрка. Ветэраны глыбока кранутыя ўвагай. Свае віншаванні з 9 Мая таксама адрасавалі беларусам.