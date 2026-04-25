3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
У Нью-Ёрку ўшаноўвалі ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Памяць пра подзвіг савецкага народа не мае меж. Напярэдадні Дня Вялікай Перамогі беларуская дыяспара ў Нью-Ёрку арганізавала кранальную акцыю для ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай. Кіраўнік патрыятычнай ячэйкі і яго каманда павіншавалі 10 ветэранаў, чый лёс непарыўна звязаны з Беларуссю.
Сярод іх партызан Савелій Каплінскі, які выжыў у Мінскім гета. Ён узначальвае беларускае зямляцтва Нью-Ёрка. Ветэраны глыбока кранутыя ўвагай. Свае віншаванні з 9 Мая таксама адрасавалі беларусам.
Да акцыі далучылася і амерыканская моладзь. Паводле яе слоў, зносіны з відавочцамі вайны сталі неацэнным вопытам. Маладыя людзі запэўнілі, што надалей будуць удзельнічаць ва ўсіх урачыстых мерапрыемствах да Дня Перамогі.