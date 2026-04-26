Падрыхтоўка вадзіцеляў у аўташколах: чаму з першага разу на правы здаюць далёка не ўсе
Зрабіць больш жорсткай падрыхтоўку вадзіцеляў у аўташколах - такую задачу нядаўна паставіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пры наведванні ДТСААФ. Галоўнае - гэта пытанне бяспекі на дарогах. Штогод толькі ў ДТСААФ навучаюцца ваджэнню каля 45 тыс. чалавек, але з першага разу на правы здаюць далёка не ўсе.
Тэма якасці падрыхтоўкі вадзіцеляў з кожным годам толькі набірае актуальнасць. Справа не толькі ў колькасці ДТЗ на дарогах краіны (тут статыстыка пакідае жадаць лепшага), але і ў лічбах па здачы іспытаў ДАІ з першага разу. Калі тэорыя з першай спробы паддаецца 60 % навучэнцаў, то здача практычнай часткі ўсё больш нагадвае латарэю, у якой да выйгрышу прыходзіць толькі кожны чацвёрты. У чым прычыны, часам складана растлумачыць нават самім настаўнікам (гл. відэа).