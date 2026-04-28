3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
У Беларусі аб'яўлена штармавое папярэджанне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Апошнія дні красавіка сустракаюць беларусаў начнымі замаразкамі. Аб'яўлена штармавое папярэджанне.
Слупкі тэрмометраў у найбліжэйшыя ночы апусцяцца да мінус 5 у рэгіёнах і да мінус 3 у сталіцы. Такія нізкія тэмпературы для канца красавіка - з'ява нячастая, і сіноптыкі звяртаюць на гэта асаблівую ўвагу.
Самымі халоднымі чакаюцца ночы 29 і 30 красавіка ў многіх рэгіёнах краіны. Максімальная тэмпература днём складзе ад 5 да 11 вышэй за нуль, а месцамі замест дажджу абяцаюць невялікія кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу.
Згодна з прагнозамі, начныя замаразкі пратрымаюцца як мінімум да канца месяца, так што вясновае цяпло парадуе беларусаў не раней за май.