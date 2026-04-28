3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Эстонія забароніць беларусам і расіянам без пасведчання на права жыхарства купляць нерухомасць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Эстоніі рыхтуюць забарону грамадзянам Беларусі і Расіі без пастаяннага пасведчання на права жыхарства купляць аб'екты нерухомасці на тэрыторыі рэспублікі. Таксама забарона закране кампаніі абедвюх дзяржаў і юрасоб, у якіх яны з'яўляюцца фактычнымі бенефіцыярамі.
Абмежаванні будуць распаўсюджвацца і на кватэры, якія дагэтуль знаходзіліся па-за сферай прымянення закона. Пры гэтым урад Эстоніі можа па значнай для дзяржавы прычыне выдаць дазвол на набыццё нерухомасці. Папраўкі павінны ўступіць у сілу 1 студзеня 2027 года.