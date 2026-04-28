Эстонія забароніць беларусам і расіянам без пасведчання на права жыхарства купляць нерухомасць

У Эстоніі рыхтуюць забарону грамадзянам Беларусі і Расіі без пастаяннага пасведчання на права жыхарства купляць аб'екты нерухомасці на тэрыторыі рэспублікі. Таксама забарона закране кампаніі абедвюх дзяржаў і юрасоб, у якіх яны з'яўляюцца фактычнымі бенефіцыярамі.