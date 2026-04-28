Белтэлерадыёкампанія адкрыла прадстаўніцтва ў Кітаі
Аўтар:Яраслаў Даніленка
Прадстаўніцтва Белтэлерадыёкампаніі афіцыйна адкрыта ў Пекіне! Зараз навіны з Кітая яшчэ больш аператыўныя на целе- і радыёканалах найбуйнейшага медыяхолдынга краіны.
Карэспандэнцкі пункт Белтэлерадыёкампаніі ў статусе прадстаўніцтва пачаў сваю работу ў Пекіне. Урачыстая цырымонія прайшла ў пасольстве Рэспублікі Беларусь з удзелам вышэйшых службовых асоб, прадстаўнікоў медыясупольнасці дзвюх краін, медыяменеджараў, карэспандэнтаў, журналістаў (гл. відэа).