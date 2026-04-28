Свае вяртаюцца - адбылася ўнікальная аперацыя спецслужб 7 дзяржаў на мяжы Беларусі

На беларуска-польскай мяжы адбылася падзея, якая без перабольшання ўвойдзе ў падручнікі сучаснай гісторыі разведак. Інтарэсы 7 спецслужб свету перасекліся на пераходзе "Перароў", каб зрабіць абмен у фармаце "5 на 5" усяго 10 чалавек. Пяць - у Польшчу, пяць - у Беларусь.