3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Прэзідэнты Беларусі і Расіі 8 лютага правялі тэлефонную размову
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнты Беларусі і Расіі 8 лютага правялі тэлефонную размовуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a609e9a-f1ea-40d3-9b87-dcf6b1cab344/conversions/80a68aa5-da35-4d7b-8137-b4bead58d574-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a609e9a-f1ea-40d3-9b87-dcf6b1cab344/conversions/80a68aa5-da35-4d7b-8137-b4bead58d574-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a609e9a-f1ea-40d3-9b87-dcf6b1cab344/conversions/80a68aa5-da35-4d7b-8137-b4bead58d574-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a609e9a-f1ea-40d3-9b87-dcf6b1cab344/conversions/80a68aa5-da35-4d7b-8137-b4bead58d574-xl-___webp_1920.webp 1920w
Галоўнай тэмай тэлефоннай размовы стала будучае пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. Прэзідэнты абмеркавалі час і тэрміны яго правядзення, парадак дня і іншыя пытанні падрыхтоўкі мерапрыемства, на якім будуць разгледжаны ключавыя аспекты інтэграцыйнага ўзаемадзеяння Беларусі і Расіі, паведамляе Telegram-канал "Пул Першага".
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін таксама абмеркавалі шэраг актуальных пытанняў беларуска-расійскіх адносін з акцэнтам на рэалізацыю сумесных праектаў. Закранулі кіраўнікі дзяржаў і міжнародную тэматыку, развіццё абстаноўкі ў рэгіёне.