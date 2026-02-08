Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзідэнты Беларусі і Расіі 8 лютага правялі тэлефонную размову

Галоўнай тэмай тэлефоннай размовы стала будучае пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. Прэзідэнты абмеркавалі час і тэрміны яго правядзення, парадак дня і іншыя пытанні падрыхтоўкі мерапрыемства, на якім будуць разгледжаны ключавыя аспекты інтэграцыйнага ўзаемадзеяння Беларусі і Расіі, паведамляе Telegram-канал "Пул Першага".

Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін таксама абмеркавалі шэраг актуальных пытанняў беларуска-расійскіх адносін з акцэнтам на рэалізацыю сумесных праектаў. Закранулі кіраўнікі дзяржаў і міжнародную тэматыку, развіццё абстаноўкі ў рэгіёне.

