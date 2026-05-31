3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Лукашэнка і Пуцін правялі тэлефонную размову
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у аўторак, 2 чэрвеня, правёў тэлефонную размову з кіраўніком беларускай дзяржавы Аляксандрам Лукашэнкам, інфармуе sputnik.by.
"Падчас тэлефоннай размовы Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам абмеркаваны актуальныя пытанні далейшага развіцця двухбаковага саюзніцкага ўзаемадзеяння", - гаворыцца ў тэлеграме, апублікаванай на сайце Крамля.
Закраналася пытанне арганізацыі і правядзення XIII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які адбудзецца ў Мінску і Мінскай вобласці.
Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі міжнародны парадак дня і сітуацыю ў рэгіёне.
Таксама сярод абмеркаваных тэм - гандлёва-эканамічныя адносіны ў сувязі з увядзеннем расійскім бокам новай сістэмы пацвярдэння чакання тавараў.