"Купля, азнаямленне, доўгатэрміновае супрацоўніцтва" - Шулейка назваў задачы "БЕЛАГРА-2026"
2 чэрвеня афіцыйна адкрылася выстава "БЕЛАГРА-2026". Агульная экспазіцыя займае больш за 42 тыс. кв. м на закрытых і адкрытых пляцоўках Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра.
Тут адкрылася выстава тэхнікі беларускіх сельгасвытворцаў і не толькі. Прыбылі дэлегацыі з 16 краін. Свае дасягненні на форуме дэманструюць больш за 570 кампаній з Беларусі, Расіі, Кітая, Грузіі, Амана, Германіі, В'етнама, Палесціны, КНДР, Туніса, Турцыі, Узбекістана.
На выставе 2 чэрвеня - насычаная дзелавая праграма. Самыя знакавыя падзеі - форум "АграШАС" і "Дні рэтэйла Беларусі і Расіі".
Акрамя шырокага ўдзелу беларускіх вытворцаў тэхнікі і прадуктаў харчавання, навукоўцаў і аграрыяў, на "БЕЛАГРА" і мноства замежных гасцей з 16 краін. Гэта больш, чым было заяўлена і перавышае колькасць замежных удзельнікаў летась.