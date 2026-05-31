9-гадовая мадэль з Беларусі перамагла на міжнародным фестывалі Little Miss & Mister Universe
Дзевяцігадовая мадэль Нацыянальнай школы прыгажосці Ізабела Новікава стала пераможніцай 21-га сезона міжнароднага фестывалю Little Miss & Mister Universe. Прэстыжны конкурс культуры, стылю і мастацтваў праходзіў у кітайскім горадзе Санья на востраве Хайнань з 25 па 30 мая, піша БЕЛТА.
Акрамя таго, юная мадэль стала ўладальніцай тытула Super Grand Prix Little Miss Universe 2026 і тытула Little Miss Universe. Мадэль Нацыянальнай школы прыгажосці атрымала залаты сертыфікат, спецыяльную залатую стужку, вялікі трафей і галоўную карону. Акрамя таго, яна заваявала прыз сімпатый гледачоў і стала ўладальніцай People's Choice Award 2026.
Раней, 7 сакавіка 2026 года, Ізабела Новікава стала першай маленькай віцэ-міс па выніках першага конкурсу прыгажосці краін БРІКС, які праходзіў у Казані.