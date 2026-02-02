3.73 BYN
"З Месяца вы не возьмеце людзей". Лукашэнка заклікаў разабрацца з кіраўніцкім апаратам на Віцебшчыне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэалістычны антыкрызісны план патрэбен для Віцебскай вобласці. 3-га лютага зноў на ўзроўні Прэзідэнта вярнуліся да размовы аб стане спраў у рэгіёне.
Апошнім часам да поўначы краіны прыкавана самая пільная ўвага. Трэба тэрмінова вырашаць праблемныя пытанні і выводзіць рэгіён на станоўчую дынаміку ва ўсіх сферах (ад сельскай гаспадаркі да прамысловасці). Пакуль гэтага няма.
Наогул многае з таго, што 3-га лютага гучала ад Прэзідэнта, адносіцца і да іншых абласцей. Гэта і пра падзеж жывёлы, пра адказнасць кіраўнікоў, і пра тое, што нейкага беспадстаўнага спісання даўгоў чакаць і спадзявацца не варта (падрабязнасці ў відэа).