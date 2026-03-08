3.72 BYN
Рыжанкоў: Мы намацалі магістральныя лініі ў гандлі з Ганай і Тога
Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены ў магчымасці дасягнення тавараабароту паміж Беларуссю і Узбекістанам на 2 млрд долараў. Пра гэта заявіў Прэзідэнт падчас сустрэчы з паслом гэтай цэнтральнаазіяцкай рэспублікі ў нашай краіне.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сёння ёсць што абмеркаваць з улікам падрыхтоўкі візіту ў Беларусь Прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева.
9 сакавіка Прэзідэнт прыняў з дакладам міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова па выніках яго візітаў у краіны Афрыкі - Тога і Гану. Размова ішла аб развіцці супрацоўніцтва з краінамі Афрыканскага кантынента ў цэлым (гл. відэа).
