Саміт АДКБ, М'янма, Аман - вынікі замежнай камандзіроўкі Лукашэнкі ў рубрыцы "Час Першага"
Аўтар:Кацярына Круталевич
Адыходзячы тыдзень атрымаўся насычаным. Вялікая камандзіроўка Прэзідэнта Беларусі - таму пацвярджэнне. На працягу гэтых сямі дзён абмяркоўваліся глабальныя пытанні аб бяспецы і эканоміцы - тое, што хвалюе кожнага жыхара планеты, былі эксклюзіўныя каментарыі па такіх важных тэмах, як мірны план па Украіне, саміт АДКБ, перамовы на вышэйшым узроўні. Беларускі лідар пабываў у Кыргызстане, затым накіраваўся ў М'янму і Аман.
Падрабязнасці ў відэа.