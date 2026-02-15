Глядзець анлайнПраграма ТБ
Савет міру, будучыня Еўропы - Лукашэнка правёў сустрэчу з дзяржсакратаром Саюзнай дзяржавы

Рабочы тыдзень Прэзідэнта Беларусі стартаваў з саюзнага парадку дня. 16 лютага Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з Дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Сяргеем Глазьевым.

Абмяркоўвалі ўнутраны парадак дня: перспектывы супрацоўніцтва, рынак, эканоміку і выбудоўванне адзінай саюзнай прасторы, міжнародную палітыку.

Савет міру, сітуацыя ў Венесуэле, пазіцыя Кітая і будучыня Еўропы. Як могуць падзеі на геапалітычнай арэне ўплываць на наш саюз? Ключавая думка: няма такой сілы, якая магла б адарваць Беларусь ад Расіі.

У Палацы Незалежнасці беларуска-расійскі парадак дня

Перамовы напярэдадні пасяджэння Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы - класічны пратакол, што называецца, зверкі гадзіннікаў. Падзея запланавана на 26 лютага. 16 лютага аб тэмах гаварылі ў Палацы Незалежнасці. Актуальнымі, вядома, застаюцца праца ўрадаў дзвюх краін, агульныя праграмы і міжнародны парадак дня. Яму 16 лютага было прысвечана нямала часу ў размове з Дзяржсакратаром Саюзнай дзяржавы Сяргеем Глазьевым (гл. відэа).

