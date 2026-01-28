3.74 BYN
Шэраг дакладаў і кадравыя пытанні: ключавыя вынікі працы Аляксандра Лукашэнкі 29 студзеня
Аўтар:Кацярына Круталевіч
29 студзеня ў Палацы Незалежнасці Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў міністра сельскай гаспадаркі, старшыню Мінгарвыканкама і генеральнага дырэктара аднаго з буйных агракамбінатаў.
Пра сітуацыю па гэтых кірунках: як у аграрнай сферы і ў гарадскім кіраўніцтве спраўляюцца з маразамі? Якімі будуць наступствы? Што з экспартам? Пра працэсы рэструктурызацыі, энергападачу, будаўніцтва дарог, жыллёва-камунальныя службы - адказы на ўсе гэтыя пытанні і не толькі прагучалі ў кабінеце ў кіраўніка дзяржавы. Акрамя таго, таксама вырашаўся і шэраг кадравых пытанняў (падрабязнасці ў відэа).