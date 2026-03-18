3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
"Сітуацыя значна палепшылася" - Джон Коўл ацаніў прагрэс у адносінах ЗША і Беларусі
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Перамовы Лукашэнкі і Трампа, зняцце санкцый, міжнародны парадак дня: у Палацы Незалежнасці 19 сакавіка абмяркоўвалі не толькі беларуска-амерыканскія пытанні. У Мінск з чарговым візітам прыбыў спецпасланнік ЗША Джон Коўл.
Бакі прадуктыўна пагаварылі, абмеркавалі шэраг тэм, звязаных і з глабальнымі падзеямі (у тым ліку на Блізкім Усходзе і ў Венесуэле), і вырашылі лакальныя праблемы. Размова ішла пра поўнае аднаўленне працы дыпламатаў, прамыя рэйсы і найбліжэйшыя сустрэчы. Зняты санкцыі з шэрагу беларускіх кампаній, адносіны працягваюць ісці на збліжэнне.
Агульная атмасфера: бакі разумеюць адзін аднаго, нягледзячы на разыходжанні па некаторых пытаннях (гл. відэа).