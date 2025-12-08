3.77 BYN
Стаўка Захаду на ваенную сілу і рэакцыя Беларусі: Лукашэнка правёў пасяджэнне Савета Бяспекі
9 снежня ў Палацы Незалежнасці адбылося пасяджэнне Савета бяспекі. Сусветнае становішча дыктуе свае ўмовы. Канфліктны патэнцыял расце ў самых розных рэгіёнах.
Не выключэнне - найбліжэйшыя суседзі Беларусі і заходнееўрапейскія краіны ў цэлым. Яны, не хаваючы, забяспечваюць свае геапалітычныя інтарэсы сілавымі метадамі. Расце ваенная актыўнасць, пашыраецца прысутнасць НАТА ля беларускіх меж.
Інтарэсы Беларусі не выходзяць за тэрытарыяльныя межы краіны, але гарантаванне бяспекі мяркуе, што краіна будзе рэальна ацэньваць становішча на тым баку мяжы.
Занадта ў многіх, нават гуманітарных сферах, зараз ёсць канфлікт, які палітызуецца не беларусамі.
План абароны на пяцігодку, дэталі Ваеннай дактрыны Беларусі і не толькі - усё разам гэта называецца канцэптуальныя ваенныя дакументы (гл. відэа).