Стартаваў афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў КНДР
Пачаўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Карэйскую Народна-Дэмакратычную Рэспубліку, піша БЕЛТА.
Візіт праходзіць 25 і 26 сакавіка па запрашэнні Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ына. Цэнтральным мерапрыемствам візіту стануць перагаворы лідараў дзвюх краін. Плануецца абмеркаваць увесь спектр напрамкаў развіцця адносін Беларусі і КНДР, вызначыць асноўныя сферы ўзаемнай цікавасці і найбольш перспектыўныя для рэалізацыі праекты.
Візіт прызначаны ўмацаваць дагаворна-прававую базу адносін і садзейнічаць актывізацыі двухбаковага ўзаемадзеяння.
Аляксандр Лукашэнка і Кім Чэн Ын ужо сустракаліся ў верасні 2025 года ў Пекіне, дзе прысутнічалі на парадзе ў ліку запрошаных замежных лідараў. Тады лідар КНДР запрасіў Прэзідэнта Беларусі наведаць яго краіну ў любы зручны час.
У снежні мінулага года ў інтэрв'ю тэлекампаніі "Ньюсмакс" кіраўнік беларускай дзяржавы падзяліўся ўражаннямі ад асабістых стасункаў са Старшынёй Дзяржаўных спраў КНДР: "Ён прыстойны, спакойны, сумленны чалавек. Гэта кароткая была сустрэча. Але ў мяне склалася такое ўражанне. Упэўнены, што маё ўражанне не падманлівае. З ім можна дамовіцца".
Нядаўна Аляксандр Лукашэнка накіроўваў у адрас Кім Чэн Ына віншаванні: у лютым - з перавыбраннем на пасаду Генеральнага сакратара Працоўнай партыі Карэі, а ўжо ў сакавіку, напярэдадні візіту, - з перавыбраннем на пасаду Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР. Прэзідэнт пацвердзіў зацікаўленасць Мінска ў актыўным пашырэнні палітычных і эканамічных сувязей з Пхеньянам на розных узроўнях.
Цяпер аснову дагаворна-прававой базы двухбаковых адносін складаюць міжурадавыя пагадненні аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, аб стварэнні сумеснай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай абароне інвестыцый. Раней было таксама заключана пагадненне аб прадухіленні двайнога падаткаабкладання ў адносінах да падаткаў на даходы і маёмасць.
Адной з прыкметных падзей апошніх гадоў у развіцці супрацоўніцтва паміж Мінскам і Пхеньянам стаў візіт у КНДР міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова летам 2024 года. Тады размова ішла аб наяўнасці ўзаемнай цікавасці ў развіцці гандлю. У прыватнасці, абмяркоўваліся магчымасці паставак беларускіх фармпрадукцыі і прадуктаў харчавання, а таксама закупак па імпарце традыцыйнай якаснай карэйскай касметыкі.
Заяўлялася аб перспектыўнасці супрацоўніцтва ў сферах сельскай гаспадаркі, адукацыі, аховы здароўя, культуры і спорту.
Пры гэтым Беларусь заяўляла аб гатоўнасці разгледзець варыянты ўдзелу ў трохбаковых ініцыятывах, рэалізуючы тыя ці іншыя праекты не толькі непасрэдна з КНДР, але і ва ўзаемадзеянні з Расіяй або Кітаем. У гэтых краін на працягу шэрага дзесяцігоддзяў назапашаны багаж адносін з КНДР, чым можна было б скарыстацца ў агульных інтарэсах.
Краіны таксама маюць добры вопыт супрацоўніцтва ў міжнародных пытаннях. У кастрычніку 2025 года міністр замежных спраў КНДР Чхве Сон Хі прыняла ўдзел у III Мінскай міжнароднай канферэнцыі па еўразійскай бяспецы і заявіла аб гатоўнасці КНДР унесці свой уклад у пабудову шматпалярнага свету.
Узаемаадносіны Мінска і Пхеньяна ў цэлым маюць багатую гісторыю. Напрыклад, у 1984 годзе ў Беларусь прыязджаў Прэзідэнт КНДР Кім Ір Сен. Члены дэлегацыі ў сталіцы ўсклалі вянок да помніка-абеліска на плошчы Перамогі, наведалі трактарны завод і ВДНГ БССР. Высокі госць затым пабываў і ў гераічнай Брэсцкай крэпасці.