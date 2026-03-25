Сусветныя СМІ асвятляюць візіт Прэзідэнта Беларусі ў КНДР

Катарская тэлекампанія Al Jazeera адзначае, што Лукашэнка і Кім Чэн Ын ужо сустракаліся ў верасні 2025 года ў Пекіне, дзе і дамовіліся аб паўнавартасным афіцыйным візіце кіраўніка Беларусі ў Пхеньян. Al Jazeera падкрэслівае, што афіцыйны Пхеньян прапанаваў Беларусі "пашырыць і развіць традыцыйныя адносіны сяброўства і супрацоўніцтва, а таксама падняць іх на новы, больш высокі ўзровень у адпаведнасці з патрабаваннямі новай эпохі".

Брытанская The Guardian у сваім матэрыяле цытуе Прэзідэнта Беларусі, прыводзячы наступныя яго словы: "У той час, калі найбуйнейшыя сусветныя дзяржавы адкрыта ігнаруюць і парушаюць нормы міжнароднага права, незалежныя краіны павінны ўсё больш цесна супрацоўнічаць і кансалідаваць намаганні, накіраваныя на абарону свайго суверэнітэту і паляпшэнне дабрабыту сваіх грамадзян".