Сям'я, дзеці, любімыя: Лукашэнка назваў святыні, якія кожны павінен абараніць у сваім жыцці

"Апошнім часам вельмі шмат гавораць, вельмі часта, асабліва дзяржаўныя служачыя, ды і, напэўна, нашы свяшчэннаслужыцелі: "За Радзіму, за партыю і гэтак далей!" Ведаеце, я вам скажу проста, нядаўна пра гэта падумаў: за Радзіму ў нас ёсць каму змагацца і ісці наперадзе. Вы, калі ласка, падумайце, пра сваю сям'ю, сваіх дзяцей, пра сваіх любімых. І памятайце, што ў любой складанай сітуацыі вы павінны абараніць менавіта гэтыя святыні ў вашым жыцці. А з усяго гэтага складзецца абарона нашай Радзімы" , - сказаў Прэзідэнт.

У светлае свята Нараджэння Хрыстовага кіраўнік дзяржавы яшчэ раз пажадаў усім здароўя, поспехаў і міру. "Часта гавару пра гэта. Зрабіце тое, што вы павінны зрабіць на сваім рабочым месцы. Урач - у сябе ў бальніцы, у фельчарска-акушэрскім пункце, настаўнік - у школе, выкладчык - у ВНУ, дзяржаўны служачы, свяшчэннаслужыцелі - на сваіх месцах. І ўсё ў нас будзе нармальна. Усё астатняе - за мной", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка