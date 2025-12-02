Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Тэхналогіі, харчаванне: лідары Беларусі і Алжыра абмеркавалі сферы супрацоўніцтва

3 снежня прадоўжыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Алжыр. На перамовах з лідарам гэтай дзяржавы ўзнімаўся самы шырокі спектр пытанняў: ад тэхналагічных перспектыў да харчовай бяспекі.

У Беларусі ёсць усе шанцы замацавацца на гэтым вялізным рынку, які даўно цікавіць наймацнейшыя эканомікі свету. Алжыр - гэта глабальныя вароты ў Афрыку.

Перамовы двух лідараў праходзілі ў асаблівым даверным фармаце і былі цалкам канкрэтнымі. Галоўны аргумент - працаваць як сябры, на карысць людзей і будучых пакаленняў. Па выніках прэзідэнты падпісалі сумесную заяву аб умацаванні сяброўства і партнёрства паміж Беларуссю і Алжырам (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

Прэзідэнт