Тэртэль: Падрыўныя цэнтры, якія знаходзяцца ў суседніх з намі дзяржавах, паступова дэградуюць

Адбыўся даклад Прэзідэнту Беларусі старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Івана Тэртэля. Прэзідэнту дакладзена аб працы Камітэта дзяржбяспекі па лініі разведкі і контрразведкі і аб становішчы ў Беларусі напярэдадні калядных і навагодніх святаў.

Аляксандр Лукашэнка даручыў трымаць усе працэсы, што адбываюцца, пад кантролем, каб гарантаваць бяспеку (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Прэзідэнт