Тэртэль: У нас ёсць кантакты практычна з усімі спецслужбамі свету
Адбыўся даклад Прэзідэнту Беларусі старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Івана Тэртэля. Прэзідэнту даложана аб працы Камітэта дзяржбяспекі па лініі разведкі і контрразведкі, становішчы ў Беларусі напярэдадні калядных і навагодніх свят.
Аляксандр Лукашэнка даручыў трымаць усе працэсы пад кантролем, каб надзейна гарантаваць бяспеку.
Сітуацыя ў Беларусі напярэдадні свят
Неўзабаве для многіх грамадзян Беларусі наступяць святочныя выхадныя дні. Іван Тэртэль растлумачыў, што напярэдадні такіх доўгіх выхадных Прэзідэнт традыцыйна звяртае ўвагу сілавых структур на тое, што могуць быць розныя здарэнні і "розныя ёсць сілы, якія не зацікаўлены ў тым, каб наша краіна развівалася", іх цікавасць у тым, каб здаралася нешта надзвычайнае.
Таму ў дакладзе старшыні КДБ кіраўніку дзяржавы быў дадзены глыбокі прадметны аналіз таго, што можа адбыцца.
Кіраўніку дзяржавы 24 снежня таксама даложана аб сітуацыі на беларуска-літоўскай мяжы, у тым ліку ў сувязі з інцыдэнтамі з паветранымі шарамі. Нягледзячы на спробы Вільнюса перанесці гэта пытанне ў палітычную плоскасць, беларускі бок па-ранейшаму адкрыты да канструктыўнага ўзаемадзеяння і перамоваў у пытаннях пагранічнага супрацоўніцтва і не толькі.
Падчас даклада абмяркоўваўся таксама працяг працы па лініі спецслужбаў у межах беларуска-амерыканскіх кантактаў. Размова, у прыватнасці, ішла як аб канкрэтных кроках і садзейнічанні беларускага боку ў вырашэнні пытанняў гуманітарнага характару ў канфлікце Расіі і Украіны, так і аб новых прапановах ЗША на перагаворным трэку.