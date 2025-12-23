Тэртэль: У нас ёсць кантакты практычна з усімі спецслужбамі свету

Неўзабаве для многіх грамадзян Беларусі наступяць святочныя выхадныя дні. Іван Тэртэль растлумачыў, што напярэдадні такіх доўгіх выхадных Прэзідэнт традыцыйна звяртае ўвагу сілавых структур на тое, што могуць быць розныя здарэнні і "розныя ёсць сілы, якія не зацікаўлены ў тым, каб наша краіна развівалася", іх цікавасць у тым, каб здаралася нешта надзвычайнае.