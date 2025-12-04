Турызм, сумесныя вытворчасці, экспарт прадуктаў - Лукашэнка правёў перамовы ў Амане

5 снежня кіраўнік дзяржавы правёў перамовы з кіраўніцтвам аманскага інвестыцыйнага агенцтва, якое адказвае за рэалізацыю сумесных праектаў. Іх у афіцыйнага Мінска і Маската нямала: турызм, сумесныя вытворчасці, экспарт прадуктаў. Наш хаб у Амане - гэта ўжо не гісторыя пра "намеры аб супрацоўніцтве". Усе праекты прапрацаваны і на рознай стадыі запуску.

"Беларусь атрымае зямлю ў Амане для турыстычнага кластара", "створыць у Амане хаб для паставак тавараў у Азію і Афрыку", "інвестфонд з удзелам Амана з'явіцца ў Мінску" - інфармацыйная прастора 5 снежня запоўнілася загалоўкамі асноўных тэм перамоў Аляксандра Лукашэнкі. Працягваецца рабочая паездка Прэзідэнта, шэраг візітаў у краіны Глабальнага Поўдня і Цэнтральнай Азіі пачаўся яшчэ на мінулым тыдні (падрабязнасці ў відэа).