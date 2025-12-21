У Беларусі спрасцілі парадак узвядзення дамоў на вёсцы і іх падключэння да інжынерных сетак

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 447 "Аб спрашчэнні працэдур у будаўніцтве і падключэнні аб'ектаў да размеркавальных інжынерных сетак". Пра гэта піша БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу беларускага лідара.

Дакумент накіраваны на спрашчэнне парадку будаўніцтва дзяржаўнымі прадпрыемствамі індывідуальных жылых дамоў у сельскіх населеных пунктах, а таксама працэсу іх падключэння да інжынерных сетак.

У адпаведнасці з указам дзяржаўныя забудоўшчыкі змогуць будаваць такія дамы (з гаспадарчымі пабудовамі да іх) на аснове пашпарта забудоўшчыка, без распрацоўкі праектнай дакументацыі.