У інтарэсах людзей: указам Прэзідэнта ў Беларусі знізілі адміністрацыйную нагрузку на грамадзян
Прэзідэнт Беларусі падпісаў указ па пытаннях ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур. Адміністрацыйнай нагрузкі стане менш, многія працэдуры аптымізаваны і спрошчаны. Змяненні ўнесены на комплекснай аснове і з улікам прапаноў грамадскасці і шырокага кола зацікаўленых органаў і арганізацый.
Удасканаленне заканадаўства - працэс пастаянны і складаны, разбірацца ў гэтым радавому грамадзяніну не хочацца. Вялікая каманда спецыялістаў працуе над тым, каб на кожнае дзеянне ішло як мага менш часу і сіл, а яшчэ - дакументаў. Указ Прэзідэнта скарачае іх колькасць па больш як 100 працэдур. Напрыклад, па многіх выпадках зараз не трэба пацвярджаць аплату, звесткі будуць падцягвацца з АРІП аўтаматычна. Таксама аўтаматычна будуць узаемадзейнічаць паміж сабою дзяржорганы і абменьвацца патрэбнай інфармацыяй без удзелу заяўніка (падрабязнасці ў відэа).