У Пхеньяне прайшла ўрачыстая цырымонія афіцыйнай сустрэчы лідараў Беларусі і КНДР

Пачаўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў КНДР. Яго ключавым момантам стануць перамовы Аляксандра Лукашэнкі і Кім Чэн Ына. Мінск зацікаўлены пашыраць палітычныя і эканамічныя сувязі з гэтай краінай. У Пхеньяне прайшла ўрачыстая цырымонія сустрэчы лідараў. Плануецца падпісаць дамову аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэта дасць зялёнае святло працы па лініі міністэрстваў. Сёння, 25 сакавіка, у сталіцы КНДР кіраўнік дзяржавы ўшанаваў памяць савецкіх воінаў, загінуўшых пры вызваленні Карэі.