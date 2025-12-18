3.68 BYN
УНС пад старшынствам Аляксандра Лукашэнкі працягвае работу
Другое пасяджэнне VII Усебеларускага народнага сходу пад кіраўніцтвам Прэзідэнта Беларусі, Старшыні УНС Аляксандра Лукашэнкі працягваецца 19 снежня, паведамляе БЕЛТА.
Асноўнае пытанне другога дня пасяджэння УНС - разгляд Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады. Дакумент прадставіць прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Чакаюцца выступленні і іншых удзельнікаў пасяджэння Усебеларускага народнага сходу.
У праекце праграмы вызначаны сем прыярытэтаў. Гэта нацыянальная дэмаграфічная бяспека - захаванне насельніцтва, умацаванне здароўя нацыі і падтрымка сям'і; развіццё чалавечага патэнцыялу, якасная адукацыя, выхаванне гарманічнай і патрыятычнай асобы; стварэнне якаснага і зручнага асяроддзя для жыцця; рост канкурэнтаздольнасці, паскарэнне тэхналагічнага развіцця і лічбавая трансфармацыя.
У ліку прыярытэтаў таксама моцныя рэгіёны; умацаванне абараназдольнасці дзяржавы і развіццё абароннага сектара эканомікі; рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу. "На пасяджэнні сёння зарэгістравалася 1137 дэлегатаў. Наш сход правамоцны. На парадку дня вельмі важнае пытанне. Сумнае, можа, у нейкай ступені нецікавае. Ну, такая эканоміка. Як адзін класік гаварыў: "Я зайздрошчу тым народам, якія жывуць у гэтай сумнай, нецікавай абстаноўцы", - сказаў на адкрыцці пасяджэння беларускі лідар. - Час вельмі хутка мяняецца, як я ўчора гаварыў. Калі вельмі вострая сітуацыя. Не дай бог вайна. Таму лепш будзем сумаваць і планаваць нашы дзеянні эканамічныя, каб народу было крыху лягчэй жыць".
Напярэдадні, у першы дзень работы УНС, Аляксандр Лукашэнка звярнуўся з Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу. У ім кіраўнік дзяржавы выказаўся па шырокім спектры пытанняў, уключаючы абстаноўку вакол краіны і міжнародную тэматыку.
Што асабліва актуальна для другога дня пасяджэння - Прэзідэнт назваў топ-10 прыярытэтных напрамкаў і задач у эканоміцы на пяцігодку.
"Мэты, якія мы вызначаем як галоўныя, - гэта заўсёды адказы на два простыя пытанні: чаго мы чакаем ад дзяржавы і што гатовы і павінны зрабіць, каб дзяржава захавала прывычны і камфортны для нас сацыяльна арыентаваны ўклад? Адказы на пастаўленыя мной пытанні і ёсць стратэгія краіны, што накіравана ў будучыню", - падкрэсліў беларускі лідар.
У ліку іншых пытанняў парадку дня УНС - выбранне члена Прэзідыума УНС (замест Канстанціна Бурака, назначанага ў красавіку 2025 года памочнікам Прэзідэнта - інспектарам па Гродзенскай вобласці).
Прыняць гэта рашэнне трэба будзе шляхам тайнага галасавання. На пасяджэнні УНС таксама будуць разгледжаны кадравыя пытанні Канстытуцыйнага і Вярхоўнага судоў і пытанні, звязаныя з фінансаваннем сходу.