УНС пад старшынствам Аляксандра Лукашэнкі працягвае работу

У праекце праграмы вызначаны сем прыярытэтаў. Гэта нацыянальная дэмаграфічная бяспека - захаванне насельніцтва, умацаванне здароўя нацыі і падтрымка сям'і; развіццё чалавечага патэнцыялу, якасная адукацыя, выхаванне гарманічнай і патрыятычнай асобы; стварэнне якаснага і зручнага асяроддзя для жыцця; рост канкурэнтаздольнасці, паскарэнне тэхналагічнага развіцця і лічбавая трансфармацыя.

У ліку прыярытэтаў таксама моцныя рэгіёны; умацаванне абараназдольнасці дзяржавы і развіццё абароннага сектара эканомікі; рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу. "На пасяджэнні сёння зарэгістравалася 1137 дэлегатаў. Наш сход правамоцны. На парадку дня вельмі важнае пытанне. Сумнае, можа, у нейкай ступені нецікавае. Ну, такая эканоміка. Як адзін класік гаварыў: "Я зайздрошчу тым народам, якія жывуць у гэтай сумнай, нецікавай абстаноўцы", - сказаў на адкрыцці пасяджэння беларускі лідар. - Час вельмі хутка мяняецца, як я ўчора гаварыў. Калі вельмі вострая сітуацыя. Не дай бог вайна. Таму лепш будзем сумаваць і планаваць нашы дзеянні эканамічныя, каб народу было крыху лягчэй жыць".