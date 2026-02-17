3.72 BYN
Вальфовіч пра крытэрыі Лукашэнкі да праверкі УС: Раптоўнасць, патрабавальнасць, аб'ектыўнасць
Прэзідэнт 18 лютага заслухаў даклад дзяржсакратара Савета Бяспекі. У цэнтры ўвагі - ход маштабнай праверкі боегатоўнасці Узброеных Сіл.
Аляксандр Вальфовіч далажыў аб завяршэнні другога этапа, у рамках якога правяралася боегатоўнасць большасці воінскіх часцей, уключаючы сілы спецыяльных аперацый.
Праведзены кантрольныя заняткі на палігонах па агнявой і фізічнай падрыхтоўцы - на гэтым акцэнтаваў увагу Прэзідэнт.
Аляксандр Вальфовіч, дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Беларусі: У аснове пры праверцы Узброеных Сіл павінны быць раптоўнасць, патрабавальнасць і максімальная аб'ектыўнасць у ацэнцы воінскіх часцей, якія правяраюцца. Кіраўнік дзяржавы сказаў пра тое, што патрэбна рэальная карціна здольнасці і гатоўнасці нашых Узброеных Сіл дзейнічаць у адпаведнасці з іх прызначэннем.