Вейпы, антыкрызіснае кіраванне, выплаты зарплат - Прэзідэнт правёў нараду з кіраўніцтвам Саўміна

Абарона правоў работнікаў, другі шанец для прадпрыемстваў-банкрутаў і абарот электронных сістэм курэння - шэраг важных пытанняў 6 лютага быў вынесены на разгляд Прэзідэнта.

У Палацы Незалежнасці адбылася нарада з кіраўніцтвам Саўміна. Нагадаем, яшчэ некалькі гадоў таму ў краіне змянілі падыходы ў дачыненні да неплацежаздольных арганізацый. Увялі інстытут антыкрызіснага менеджменту. Як ён спрацаваў? Адказ міністра эканомікі стане адной з асноўных тэм абмеркавання.

Другая тэма, што хвалюе многіх, - зарплаты і прэміі. Якія тут нюансы і пытанні? Жорсткае патрабаванне з боку дзяржавы - абараняць людзей ад нядобрасумленных наймальнікаў. Абмеркавалі і новыя дасудовыя працэдуры вырашэння зарплатных пытанняў, і рынак альтэрнатыўных цыгарэт: электронныя версіі, нікацінавыя паўчы. Як у гэтай сферы ўтрымліваць парадак? (гл. відэа).

