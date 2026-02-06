3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Вейпы, антыкрызіснае кіраванне, выплаты зарплат - Прэзідэнт правёў нараду з кіраўніцтвам Саўміна
Абарона правоў работнікаў, другі шанец для прадпрыемстваў-банкрутаў і абарот электронных сістэм курэння - шэраг важных пытанняў 6 лютага быў вынесены на разгляд Прэзідэнта.
У Палацы Незалежнасці адбылася нарада з кіраўніцтвам Саўміна. Нагадаем, яшчэ некалькі гадоў таму ў краіне змянілі падыходы ў дачыненні да неплацежаздольных арганізацый. Увялі інстытут антыкрызіснага менеджменту. Як ён спрацаваў? Адказ міністра эканомікі стане адной з асноўных тэм абмеркавання.
Другая тэма, што хвалюе многіх, - зарплаты і прэміі. Якія тут нюансы і пытанні? Жорсткае патрабаванне з боку дзяржавы - абараняць людзей ад нядобрасумленных наймальнікаў. Абмеркавалі і новыя дасудовыя працэдуры вырашэння зарплатных пытанняў, і рынак альтэрнатыўных цыгарэт: электронныя версіі, нікацінавыя паўчы. Як у гэтай сферы ўтрымліваць парадак? (гл. відэа).