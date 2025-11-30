Выключны жэст даверу і павагі: перамовы лідараў Беларусі і Амана прайшлі дома ў султана

Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Амане. 1 снежня ў беларускага лідара адбыліся перамовы з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам. Яны прайшлі дома ў султана. Такі фармат сустрэчы - выключны жэст, які ў дыпламатыі гаворыць аб даверы, павазе і асаблівым стаўленні да высокага госця.

Якіх дамоўленасцяў дасягнулі на гэты момант? Ёсць дарожная карта супрацоўніцтва з акцэнтам на эканоміцы. Беларусы зараз лятаюць у Аман без візы. Прамы рэйс ужо ёсць, плануецца яшчэ адзін.