Выключны жэст даверу і павагі: перамовы лідараў Беларусі і Амана прайшлі дома ў султана
Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Амане. 1 снежня ў беларускага лідара адбыліся перамовы з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам. Яны прайшлі дома ў султана. Такі фармат сустрэчы - выключны жэст, які ў дыпламатыі гаворыць аб даверы, павазе і асаблівым стаўленні да высокага госця.
На Усходзе вельмі любяць сімвалізм ва ўсім. Словы не разыходзяцца са справай, ды і наконт планаў і дамоўленасцяў не прынята адразу распаўсюджвацца.
Якіх дамоўленасцяў дасягнулі на гэты момант? Ёсць дарожная карта супрацоўніцтва з акцэнтам на эканоміцы. Беларусы зараз лятаюць у Аман без візы. Прамы рэйс ужо ёсць, плануецца яшчэ адзін.
У Маскаце і Мінску будуць адкрыты пасольствы, а гэта гарантыі для нашых грамадзян. Аман праінвесціруе амаль 1,5 млрд долараў у будаўніцтва цэлюлозна-кардоннага камбіната.
Адкрыюцца некалькі сумесных машынабудаўнічых прадпрыемстваў - гэта работа для МАЗа і "Амкадара". Беларусь умацуе і харчовую бяспеку на Блізкім Усходзе.
Аман імкнецца стаць буйным лагістычным цэнтрам у рэгіёне, выкарыстоўваючы сваё стратэгічнае размяшчэнне на сусветных гандлёвых маршрутах. Лагістычны сектар складае каля 5 % ВУП, і ўрад плануе павялічыць гэтую долю, развіваючы транспартную інфраструктуру. Магутнасці порта Сахар на беразе Аманскага заліву стануць хабам для беларускіх тавараў. Мясцовыя рэкламуюць бесперашкодны марскі доступ, сучасныя сродкі лагістыкі, беспраблемныя чыгуначныя, аўта- і авіязносіны з краінамі Персідскага заліва. Ды і Усходняя Афрыка побач. Адтуль можна рээкспартаваць беларускія тавары.