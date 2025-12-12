3.72 BYN
Вынікі перамоў: ЗША здымаюць санкцыі з калія і вядуць дыялог аб нармалізацыі адносін з Беларуссю
Аўтар:Наталля Брэвус
ЗША здымаюць санкцыі з калія і вядуць дыялог аб нармалізацыі адносін з Беларуссю. Такія вынікі беларуска-амерыканскіх перамоў, некалькі раўндаў якіх прайшлі ў Палацы Незалежнасці.
Напярэдадні - яшчэ на старце зносін з амерыканскімі прадстаўнікамі - Аляксандр Лукашэнка адзначаў, што на парадку дня ёсць шмат пытанняў для абмеркавання і даў станоўчую ацэнку дзеянням Прэзідэнта Злучаных Штатаў. Перамовы былі прадуктыўнымі, і гэта ўжо погляд амерыканскіх візаві на абмеркаванне няпростых тэм.
Гаворка ішла і пра ўрэгуляванне ўкраінскага канфлікту.