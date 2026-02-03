Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Ёсць куды імкнуцца" - Лукашэнка паставіў задачу нарасціць тавараабарот з Казахстанам

Беларусь гатова больш актыўна гандляваць з Казахстанам і ствараць сумесныя вытворчасці.Пра гэта заявіў Прэзідэнт на сустрэчы са старшынёй Мажыліса Парламента гэтай краіны.

Дэлегацыя на чале з Ерланам Кашанавым прыбыла ў Мінск напярэдадні. Госці ўжо паспелі пабываць у Хатыні і на БЕЛАЗе. Парламенцкая дыпламатыя заўсёды працуе на агульныя інтарэсы і дапамагае прасоўваць супрацоўніцтва. Дэлегацыя прыехала па запрашэнні беларускіх заканадаўцаў.

