"Ёсць куды імкнуцца" - Лукашэнка паставіў задачу нарасціць тавараабарот з Казахстанам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь гатова больш актыўна гандляваць з Казахстанам і ствараць сумесныя вытворчасці.Пра гэта заявіў Прэзідэнт на сустрэчы са старшынёй Мажыліса Парламента гэтай краіны.
Дэлегацыя на чале з Ерланам Кашанавым прыбыла ў Мінск напярэдадні. Госці ўжо паспелі пабываць у Хатыні і на БЕЛАЗе. Парламенцкая дыпламатыя заўсёды працуе на агульныя інтарэсы і дапамагае прасоўваць супрацоўніцтва. Дэлегацыя прыехала па запрашэнні беларускіх заканадаўцаў.