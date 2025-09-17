3.64 BYN
Мінчане сталі атрымліваць фейкавую рассылку ад імя кіраўніцтва Мінгарвыканкама
Калі вам у месенджары прыйшло паведамленне ад улад горада, не спяшаецеся на яго адказваць. За гэтым могуць стаяць кібераферысты.
Жыхарам беларускай сталіцы стала прыходзіць фейкавая рассылка ад імя кіраўніцтва Мінгарвыканкама з патрабаваннем з'явіцца на нараду, паведамілі ў міліцыі.
На першы погляд профілі сапраўды выглядаюць праўдападобна - у акаўнтах, прывязаных да замежных нумароў, сапраўдныя фатаграфіі кіраўнікоў, узятыя з інтэрнэту, што ўводзіць людзей у зман.
"У выпадку няяўкі грамадзянам паступае званок нібы ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія пагражаюць вобыскам і патрабуюць "задэклараваць" грошы, што захоўваюцца дома. Насамрэч гэта падман: забраўшы грошы, ашуканцы знікнуць з імі, - папярэдзіў намеснік начальніка УПК ГУУС Мінска Дзмітрый Шавялёў. - Калі вы сталі ахвярай аналагічнай схемы падману, паведаміце пра гэта па тэлефоне 102 або ў тэрытарыяльны орган унутраных спраў".