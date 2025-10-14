У ЗША 14-ты дзень шатдауна: для стабілізацыі сітуацыі ў краіне працягваюць скарачаць кадры

14-ты дзень спынення працы амерыканскага ўрада. Правалена 8-е галасаванне па пытанні законапраекта аб часовым фінансаванні. Для стабілізацыі сітуацыі дзяржаўныя ведамствы працягваюць праводзіць аптымізацыю кадраў. Апавяшчэнне аб звальненні было накіравана ўжо 4 200 службоўцам.



Самыя маштабныя скарачэнні закранулі Міністэрствы фінансаў, а таксама аховы здароўя і соцслужбаў. Шатдаун прарэдзіў і армейскі лад. Бюджэтнае ўпраўленне Белага дома заявіла, што чакае прыняцця законапраекта аб фінансаванні, і далей вымушана будзе скарачаць колькасць вайскоўцаў. Паводле даных амерыканскага рынку прагнозаў, верагоднасць таго, што шатдаун у ЗША прадоўжыцца больш як 30 дзён, складае 68 %.