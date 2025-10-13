Ацэнка працы на самым высокім узроўні: Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды ў Дзень маці

Дзень маці - свята важнае і дарагое для кожнага з нас. У Беларусі да яго трапяткое стаўленне. Адна з добрых традыцый - ушаноўваць лепшых. 14 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі па даручэнні Прэзідэнта дзяржаўныя ўзнагароды ўручыў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын.