Ацэнка працы на самым высокім узроўні: Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды ў Дзень маці
Дзень маці - свята важнае і дарагое для кожнага з нас. У Беларусі да яго трапяткое стаўленне. Адна з добрых традыцый - ушаноўваць лепшых. 14 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі па даручэнні Прэзідэнта дзяржаўныя ўзнагароды ўручыў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын.
Уручэнне дзяржаўных узнагарод - адна з такіх цёплых, прыемных традыцый у гэты дзень. І ў самым пачатку прэм'ер Аляксандр Турчын перадаў цёплае пажаданне ад Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ раз падкрэсліў ролю жанчыны, ролю маці наогул у развіцці суверэннай краіны. Сёння, 14 кастрычніка, у спісе ўзнагароджаных больш за 50 чалавек.
Гэта ўладальніцы ордэна Маці, а таксама медаля Францыска Скарыны, медаля "За працоўныя заслугі". Акрамя таго, што нашы гераіні мамы, яны таксама будуюць кар'еру, наладжваюць побыт, маюць нейкія свае хобі, сапраўды вядуць актыўнае жыццё.
Сапраўдныя нашы беларускія супержанчыны з'яўляюцца прыкладам для пераймання наогул для многіх беларусак. 14 кастрычніка ім уся ўвага (падрабязнасці ў відэа).