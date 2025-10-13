3.69 BYN
Лукашэнка: Пасля прыходу да ўлады адміністрацыі Трампа міжнародныя адносіны сталі хутка змяняцца
Актуальныя міжнародныя пытанні, роля нашай краіны ў іх, а таксама развіццё беларуска-амерыканскіх адносін абмеркавалі 14 кастрычніка ў Палацы Незалежнасці.
На размову да Аляксандра Лукашэнкі былі запрошаны прэм'ер-міністр, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта, дзяржсакратар Савета бяспекі, генеральны пракурор і кіраўнік КДБ. Пасля прыходу да ўлады адміністрацыі Трампа міжнародныя адносіны сталі хутка змяняцца. Прэзідэнт ЗША заняўся вырашэннем глабальных пытанняў. Трамп праводзіць палітыку міру: роля пасрэдніка ў расійска-ўкраінскім канфлікце, дапамога на Блізкім Усходзе (спынены агонь у сектары Газа). Пракаменціраваў Аляксандр Лукашэнка не толькі пазіцыю гаспадара Белага дома, але і не ўручэнне Нобелеўскай прэміі міру прэзідэнту ЗША (падрабязнасці ў відэа).