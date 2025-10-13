Лукашэнка: Я падтрымліваю крокі Прэзідэнта ЗША па навядзенні парадку на Блізкім Усходзе

"Я абсалютна падтрымліваю гэтыя крокі Прэзідэнта ЗША Дональда Трампа па навядзенні парадку на Блізкім Усходзе. Крок рашучы, добры, які, магчыма, прывядзе да стварэння дзяржавы... Можа, адзінай Палесцінскай дзяржавы, куды ўвойдзе і сектар Газа. І нарэшце людзі атрымаюць магчымасць там нармальна жыць", - сказаў беларускі лідар. Ён адзначыў, што прыход у ЗША да ўлады адміністрацыі Дональда Трампа прывёў да таго, што міжнародныя адносіны пачалі вельмі хутка мяняцца.