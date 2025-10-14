3.69 BYN
Лукашэнка: Палітыка аднаўлення адносін са Злучанымі Штатамі павінна будавацца ў беларускіх інтарэсах
14 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях глабальнага міжнароднага становішча і развіццю беларуска-амерыканскіх адносін. На парадку дня - супрацоўніцтва з нашымі заходнімі суседзямі. А па лініі спецслужбаў яно вельмі інтэнсіўнае.
Вырашаюцца вострыя пытанні, у тым ліку эканамічныя. Усё на аснове павагі інтарэсаў партнёраў. Яшчэ адно пытанне - Украіна і наша роля ва ўрэгуляванні канфлікту з улікам уцягнутасці ў сітуацыю. ЗША бачаць нас у гэтым працэсе. Што датычыцца далейшых крокаў па супрацоўніцтве з амерыканцамі, як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, наша палітыка ўзаемадзеяння павінна будавацца выключна ў беларускіх інтарэсах.
Зрэшты, гэта адносіцца да любых кантактаў. Выключна прагматычны добрасуседскі падыход не на шкоду нацыянальным прыярытэтам (падрабязнасці ў відэа).